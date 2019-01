Downi sündroomiga populaarse modelli edu sai alguse naljast

«See kõik sai alguse naljast,» rääkis Rubia väljaandele The Sun. «Ma postitasin tema pildi Facebooki ja see sai kohe hitiks. Minu idee oli vaadata, kui palju võiks see inspireerida teisi Downi sündroomiga lapsi.»

Tänaseks on Georgial leping viie modelliagentuuriga, kuid ema sõnul panid tema edule aluse siiski Instagram ja Facebook. «Seal sai ta üleilmselt tuntuks,» märkis Rubia.

Georgia Instagrami konto kogub kiirelt fänne juurde ja oma kodumaal Brasiilias on ta juba kohalik kuulsus. Lapsena tundis ta moemaailma ja modellinduse vastu suurt huvi. Väiksemana jäi ta sageli ühistegevustest kõrvale ja tundis tõrjutust, kuid nüüd kõnnib üksi moelaval ning on esinenud mitmes reklaamis. Ema sõnul on plahvatuslik edu toonud tütrele palju tööotsi.

Karjääriedust ja tütre kasvavast enesekindlusest hoolimata on Georgia ema mures, kuidas mõjutavad teda inimesed, kes sotsiaalmeedias negatiivseid hinnanguid jagavad. «Kõige raskem oli siis, kui lugesin kommentaare, et ta edukas vaid oma blondide juuste ja siniste silmade pärast – Georgia on väga heasüdamlik laps ja väga andekas, muidu ei olekski ta nii kaugele jõudnud,» on ema veendunud. «Täna, kui ta meedias silma paistab, ümbritsevad teda tüdrukud, kes uurivad tema karjääri ja töö kohta, mistõttu on meediasse sattumine ja edu tema enesekindlusele selles mõttes väga palju kaasa aidanud.»