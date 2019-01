Mida teha, kui ärkad pidevalt keset ööd üles?

Isegi, kui sa ei tunne end magama minnes otseselt stressis, võib alateadlik pingesolek und häirida. New Yorgi meditsiinikooli doktorant Rebecca Robbins soovitab muuta magamistoa võimalikult õdusaks. See tähendab, et tasub investeerida pimendavatesse kardinatesse, raskemasse tekki ning luua rahulik keskkond. Lisaks soovitatakse vahetada madratsit iga seitsme aasta tagant.

Unefaas mõjutab seda, kui vastuvõtlik on magav inimene välistele helidele ja liikumisele. Liiklus akna taga või teise inimese norskamine ei mõjuta sind ilmselt REM-unes, mil uni kõige sügavam. Küll aga kergemates unefaasides võib see inimest korduvalt üles äratada.

See kehtib nii alkohoolsete kui mitte-alkohoolsete jookide puhul. Uuringud on leidnud, et kuigi alkohol aitab kiiremini uinuda, on uni pinnapealsem ja rahutum. Ka mitte-alkohoolsete jookide tarbimist võiks spetsialistide sõnul vähendada 90 minutit enne magama minemist.