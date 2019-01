Emad annavad nõu: kuidas tulla toime lahkuminekuga

Ma tean seda valu. Ma ei ürita öelda vastupidist, et «Oh see lahkuminek pole midagi». Lahkuminekud on nõmedad. Inimesed (ma arvan) on mõeldud suhtes olema. Sellises olukorras on keeruline tulevikku näha, kuid analüüsi lõppenud suhte plusse ja miinuseid. Need annavad sulle hea baasi järgmisteks suheteks. Ära raiska seda võimalust. Võta aeg maha. Kõige parem moodus suhtest üle saamiseks, on end tegevuses hoida.