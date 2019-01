Milliseid riideid tuleks süüa tehes kanda?

Keegi ei ütlegi, et kodus süüa tehes peaks kokariided ja -mütsi pähe panema, kuid sellegipoolest peab pliidi juures toimetades arvestama oma ohutusega, kirjutab Mashed.

Kuigi pikad varrukad kaitsevad käsi pritsmete eest, ei tohi kokkamisel kanda väga avaraid varrukaid, mis võivad kergesti süttida. Jälgi, et riided oleks üsna liibuvad, et need ei takerduks asjade külge.