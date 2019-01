Veganist pruut ei luba oma pulma lihasööjatest külalisi ja nimetab neid mõrvariteks

Anonüümne pruut kurtis veganlusele pühendatud Facebooki grupis, et külalised proovivad tekitada temas süütunnet ja läbi selle endale pulmakutsed lunastada. «Praegu on see hetk, kui su perekond tekitab sinus süütunnet ja püüab selle läbi saada kutse läbinisti vegan pulma, hoolimata sellest, et nad ise on omnivoorid,» kirjutas pruut.

Kuigi vegangrupi liikmed kiitsid pruuti täistaimse menüü eest, ei tundunud neile pruudi plaan külaliste osas kuigi mõistlik. Üks grupiliige kirjutas, et veganina oleks see just hea võimalus demonstreerida, et täistaimne toit on täpselt sama maitsev. «Ma saan aru, et serveeritakse ainult vegantoitu, see on loogiline, aga keelata inimestel pulma tulek ja neid mõrvariteks nimetada on lihtsalt naeruväärne,» kirjutas teine.