Uskumatu! Kas Elizabeth II rikkus tõepoolest kuninglikku protokolli?

«Loomulikult seisavad igal uuel põlvkonnal ees uued väljakutsed ja võimalused. Kui me otsime moodsa aja küsimustele vastuseid, eelistan ma läbiproovitud ja katsetatud retsepte, nagu üksteise kohta hea rääkimine ja erinevate vaadete austamine, et leida ühine pind ja samas säilitada suurem pilt. Minu jaoks on need meetodid aegumatud ja ma soovitan neid kõigile,» rääkis kuninganna.