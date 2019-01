Levinud harjumus, mis mõjutab oluliselt lapse arengut

Kanadas viidi läbi uuring, millest selgus, et kaheaastased lapsed, kes veetsid ekraanide taga rohkem aega, sooritasid kolmeaastaselt arengutesti kehvemini kui need, kes veetsid nutiseadmetes vähem aega. Sarnane tulemus leiti ka viieaastaste testimisel, kelle arengutaset võrreldi ekraanide kasutamisega kolmeaastaselt.

Doktor Sheri Madigan selgitab, et väikelaste areng on hüppeline ning ekraanide kasutamine võib mõjutada selle optimaalset progressi, kirjutab The Guardian. Küll aga on osutatud, et uuring ei arvestanud tulemustes, mida lapsed ekraanide taga tegid.