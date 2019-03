Maailma esimene vegan hotell Hilton London Bankside laseb loomasõpradel rahulikult uinuda

Ainult taimepõhistest materjalidest loodud sviidis on näiteks naha asemel kasutatud materjali nimega piñatex, mis on tehtud ananassilehejääkidest. Sellest on tehtud ka uksekaardid. Padjad on aga bambusekiududest või tatrast ja allergikute padjad taaskasutatud polüestrist, ei mingeid sulgi. Jätkusuutlikku moso bambust on aga kasutatud põrandakattematerjalina.