Vaata videot! Mõnu on meie jaoks odavaks tehtud ehk nutisõltuvus kui tänapäeva narkootikum

Maailma on vallutanud nutihullus. Liiga palju inimesi veedab täna suurema osa oma ajast telefonis. See on ka põhjus, miks paljud inimesed kogevad üksildust, depressiooni, mäluhäireid ja teisi hädasid. Teadlaste sõnul on nutisõltuvus võrreldav narkootikumidega.