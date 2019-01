Puhastuskuuride pahupool: kuidas detox võib karuteene teha

Ka personaaltreener Alexa Towersey hoiatab, et taoline dieet on ohtlik, krjutab DailyMail. Toitumise radikaalne vähendamine mõjub halvasti ainevahetusele, mille ülesanne on organismi toimimas hoida. «Mida radikaalsem on meede, seda radikaalsem on tulemus,» räägib Alexa, et radikaalne tulemus ei pruugi alati head tähendada. Ta meenugab, et imedieedid ei mõju ning üldine reegel on järgmine: mida kauem läheb kilode maha saamiseks, seda kauem tulemus püsib.