Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas lapsevanemana tagada, et laps tulevikus õnneliku suhte leiab?

Kuidas laps suurena hakkama saab, kas ta ka endale toreda kaaslase kõrvale leiab? Ja muidugi – kas vanem saaks midagi teha, et elus lähes paremini? Pole lapsevanemaid, kes murelikult taolisi mõtteid ei mõlgutaks. Vahel võib hoolivat lapsevanemat tabada ka abitu tunne, sest tundub, et kõik lapse tulevikus on puha õnne asi. Eriti nukraks võivad muutuda vanemad, kel endil pole isiklik elu kõige sujuvamalt läinud ja kes ei tea üldse, kas neil niimoodi järeltulijatele suhete kohta midagi õpetada on.