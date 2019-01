Müüt või tõde: ilusa talje saladus peitub kalorites

Toitumisnõustaja Shauna McQueeni sõnul pole paraku kauni talje saavutamine (või hoidmine) nii lihtne. Spetsialisti sõnul on taolise reegli järgimisel suur oht. Paljud kipuvad kalorite tarbimist miinimumini viima, mis hoiab keha pidevas näljatundes ja defitsiidis. See ei mõju hästi ei füüsilisele ega vaimsele tervisele, kirjutab DailyMail.

Ka tervisespetsialist Lee Holmes kinnitab, et olulisem on see, mida sa sööd. Holmesi sõnul peaks keskenduma õigete toitude söömisele, mis sobivad sinu organismile ja kehale. Rõhk võiks olla toitudel, mis aitavad kiirendada ainevahetust ning põletada rasva. Need on iga inimese puhul erinevad, kuid suures pildis võiks toidulaud sisaldada häid rasvu, proteiini ja süsivesikuid. Lisaks on alati omal kohal värsked lisandid, puu- ja juurviljad.