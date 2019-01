Kuu aega tagasi olin kindel, et lõpuks hakkan ka mina mõistma inimesi, kes oma jõusaali-selfie'de alla «working out is a reward, not a punishment» kirjutavad. Täna sunniks ma neid endaga suusarajale kaasa tulema, et nad teinekord mõtleksid ka enne, kui midagi ütlevad.