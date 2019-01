Heteroseksuaalsed mehed räägivad enda kõige intiimsematest kogemustest sookaaslastega

1. Segadus seksuaalsuse ja intiimsuse vahel

«Kui me olime noored mehed, kõndisime sõbraga matkates mööda külateed. Ma rääkisin oma valusatest ja isiklikest asjadest. Ta pani oma käe mulle ümber ja me kõndisime edasi. Seal ei olnud midagi seksuaalset, aga see oli äärmiselt intiimne ja pani mind mõistma, kui paljust me ilma jääme, sest ajame sassi seksuaalsuse ja intiimsuse ja oleme keelanud füüsilise kontakti meessoost sõprade vahel. (Ma olen praegu oma viiekümnendates, võib-olla on see tänaseks nooremate meeste seas muutunud.)»

2. Kümme punkti kümnest

«Automatk kõrbes, bussis ööbimine. Öösel läks väga külmaks ja me ärkasime üksteise kaisus. Kõik oli hästi, valiksin iga kell bromance'i alajahtumise üle. Kümme punkti kümnest.»

3. Juhtugu mis iganes

«Pärast oma sõbra luhtunud enesetapukatset, istusin temaga väljas tähtede all ja hoidsin tal käest kinni, samal ajal juttu rääkides, et anda talle mõista, et inimesed hoolivad temast ja toetavad teda, juhtugu mis iganes.»

4. Lohutus

«Sõbra väike õde oli just siit ilmast lahkunud ja ta jäi mõneks ajaks minu juurde, et oma lapsepõlvekodust eemale pääseda. Ta läks pärast matuseid duši alla ja oli seal tükk aega. Läksin teda vaatama ja avastasin ta vannist käkras istumas ja ohjeldamatult nutmas. Ma hakkasin samuti nutma ja umbes viie minuti pärast panin vee kinni, võtsin ta sülle ja viisin ta külalistetuppa ning panin voodisse. Istusin tema juures kuni ta magama jäi.»

5. Intiimne õpetus

«Me olime keskkooli ajal peol ja mu sõber oli parajasti oma süütust kaotamas. Ta tuli toast välja ütles, et tahab minuga rääkida (olime mõlemad väga purjus) ja tõmbas mu vannituppa. Ta lasi oma püksid alla, et näidata mulle poolenisti peal olevat kondoomi ja ütles, et ta ei suuda välja mõelda, kuidas see õigesti peale panna. Ma seletasin talle viis minutit, kuidas seda teha ja kuidas leida «õiget auku», nagu ta seda nimetas. Meie vahel ei olnud füüsilist kontakti, aga fakt, et ta vajas minu abi oma süütuse kaotamisel on päris intiimne, kui minu arvamust küsida.»

6. Meenutan seda siiani

«Kandsin tuletõrjujana kord ühte meest süles haiglasse, sest ta oli oma pahkluud korralikult vigastanud. Ta nuttis palju. Ma ei usu, et ma ta kunagi unustan ja selle tunde, et tahad kedagi nii väga aidata, aga see vähene, mida sa teha saad, ei ole piisav. Ma võin praegugi oma silmad sulgeda ja mulle meenub, kuidas ta lõhnas ja millist häält ta tegi, et nuttu kinni hoida.»

7. Parimad kallistused

«Minu parim sõber on kogu universumi parim kallistaja. Millal iganes ma teda näen, kallistame me heaga mõned minutid.»