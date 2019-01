Mehe mure: seksiprobleem kipub naisega lahku ajama

«Tüdruku mureks see, et ta ei saa vahekorras olles orgasmi. Suhte alguses ei tundunud see probleem (eks kõik oli uus ja huvitav, seksisime väga palju ja omavaheline suhtlemine käis sageli seksuaalsel alatoonil), orgasmini jõudis ta minu abiga oraalselt.

Kui umbes aasta oli suhte algusest möödas, hakkas teda seks järjest vähem huvitama, sh ka tema enda rahuldamine, kuna ta soovis väga saada orgasmi vahekorra ajal. Olen üritanud teda veenda, et kui proovida ja katsetada, siis on see võimalik n-ö samal ajal kaasa aidates (kuna mu eelmises suhtes oli sarnane teema), kuid tema sõnul tunneb ta end kui friik ja probleemile lahendust otsida ei taha.

Hetkel tunnen, et ta tahab selle osa endast üldse kinni keerata. Meie viimasel avameelsel rääkimisel ütles ta, et ta on valmis seksima ainult korra kuus ja sedagi vast laste saamise eesmärgil. Mina (kui tüüpiline mees) tahaks vähemalt korra nädalas voodirõõme jagada, aga päris nii koos elada ei suuda nagu praegu. Eneserahuldamine ei paku rahuldust, aga ka partnerit teisega petta ei taha. Minu jaoks käivad vaimne ja füüsiline lähedus käsikäes, aga kui füüsiline ära võtta, siis ei suuda ma vaimselt lähedane olla, mingi surve on kogu aeg peas.

Raske on maha jätta elukaaslast, keda armastan, kuid ma pole enam ammu õnnelik olnud ja hetkel ei näe ka muud võimalust. Kas on olemas mingeid vastavaid nõustamisasutusi või millised võiksid olla lahedused, et ma saaksin oma kaasaga kokku jääda?»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre:

«Tänan, et olete väga hooliv oma partneri suhtes ning soovite, et ka tema tunneks rõõmu ja rahulolu seksuaalselt. Kindlasti on tähtis, et saaksite neile teemal rääkida ja otsida veel võimalusi, et mõlemad saaksite teineteise lähedust jätkuvalt nautida. Saan aru, et teie partner on hakanud seksi teemat juba vältima ning seetõttu on eriti oluline delikaatne lähenemine ning olla jätkuvalt tema suhtes hooliv ja tähelepanelik, jälgida, mis talle meeldib, erutav on, millal ja kuidas tunneb end vabalt ning mitte avaldada survet.

Pakun teile välja ühe info, kust võiksite abi ja vastavat infot saada. See on www.amor.ee.