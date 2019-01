Miks ei kinnita kuningliku pere liikmed autos turvavööd?

Turvaeksperdi sõnul on lihtne põhjus, miks autoakendest sisse pildistatud jäädvustustel kuningliku pere liikmetel turvavöösid kinnitatud pole. Tuleb välja, et kõik sõltub riietusest.

Turvamine on mehe sõnul valdkond, mis on täis halle alasid ning mitmete momentide puhul on neil kaalutlusõigus. Iga situatsiooni tuleb analüüsida eraldi, et selgeks teha ohud ja riskid, vahendab TheSun. Lisaks riiete kortsumise riskile sõidavad kuninglikud kõrgused tihti turvavööta ka selleks, et ohuolukorras nad autost välja saaks viskuda.