USAs sai surma lumeonni varingu alla jäänud laps

Kui lapsed ei olnud tund aega hiljem vanemate juurde läinud, mindi neid otsima ja avastati, et lumest onn on kokku varisenud. Kohe kutsuti abi ja lapsed kaevati lumest välja. Paraku oli 12-aastase tüdruku süda seiskunud. 9-aastane tüdruk viidi alajahtumisega haiglaravile, kuid tema elu enam ohus ei ole.

«See on nii traagiline õnnetus,» kommenteeris juhtunud seersant Charles Buczynski. Õnnetuse ajal oli Arlington Heightsis kümme kraadi külma.

Möödunud aastal sai Kanadas samuti lumekindluse kokku varisenud lumekindluse all surma 12-aastane tüdruk.

Lapsed otsivad lumekindluste ja -koobaste kaevamiseks hea meelega suuremaid lumevalle, mille teekoristusmasinad on kokku ajanud, kuid sealne lumi võib olla ebaühtlaselt kokku pakitud. Sellegipoolest ei soovita eksperdid lastel lumes mängimise piiramist oluliseks, sest õnnetusi ikka juhtub. Pigem on oluline, et vanemad oma lastel õues silma peal hoiaks.