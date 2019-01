Puust ja punaseks: mis on – ja mis pole – toksiline maskuliinsus?

Tänapäeval on ühiskonnas tekitanud palju kõlapinda väljend «toksiline maskuliinsus». Mis see täpselt on? Kas enam ei tohigi naistega flirtida, kurdavad ühed. Varsti ei julge enam tänavalgi kõndida, hädaldavad teised. Teeme asja siis lõplikult selgeks.