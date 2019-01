Kuidas julgustada beebit roomama?

Osad arstid soovitavad last juba mõnenädalaselt kõhuli panna, et ta harjuks treenima oma seljalihaseid ning valmistuks kasutama oma käsi ja jalgu. Lastearst Amanda Gorman soovitab last harjutada selliselt 3-5 minuti kaupa, kuna selline trenn on beebile väsitav. Kahekuune beebi võib selliselt trenni teha 15 minuti kaupa 4 korda päevas.

Teine võimalus julgustada last roomama, on näidata talle teiste laste abil eeskuju. Vanemad lapsed, kel selline oskus olemas, annavad alateadlikult nooremale eeskuju. Lapsed on teiste laste jäljendamises head, kirjutab Woman' s Day. Arst rõhutab, et kuigi füüsiliselt aktiivsed lapsed hakkavad tihti varem istuma ja roomama hakata, tuleneb see ka suuresti geenidest ja keskkonnast. Ära sunni last tegema midagi, milleks ta veel valmis pole.