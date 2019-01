5 põhjust, miks on hea kodus treenida

1. Sa hoiad liiklemise pealt aega kokku

Trenni mineku puhul on tihti kõige keerulisem teekond jõusaali. Paljas mõte sellest, et pead sinna ja tagasi liikuma, võib olla piinav ja kulutab su väärtuslikku aega. «Peamine põhjus, miks ma armastan kodus treenida on see, et ma säästan nii palju aega. Me oleme kõik üpris hõivatud, nii et isegi 10-15 minutit sõitmise pealt aja võitmist kulub ära,» selgitab treener Katie Austin.

2. Sul on lihtsam trenni oma graafikusse mahutada

Tihti on meie elutempo nii kiire, et trenni mahutamine graafikusse tundub võimatu ülesandena. «Inimesed, kellel on väga tihe graafik ei leia õigustust spordiklubiga liitumiseks või ei leia aega, et sinna minna. Seevastu treenimine kodus on nende graafiku puhul realistlikum,» sõnab personaaltreener ja toitumisnõustaja Ashley Walter. «Kodus treenimine on ideaalne inimestele, kes tahavad oma eesmärkidele kindlaks jääda ja suudavad pühendada trennile kasvõi pool tundi, kasutades videote või äppide abi,» lisab ta.

3. Sa puutud kokku vähemate pisikutega

Viiruste hooajal leidub pisikuid igal pool ja alati pole võimalik end nende eest kaitsta. «Mitte kõik inimesed ei puhasta jõusaalis oma treeningvahendeid. Kodus trenni tehes ei pea sa muretsema, kas eelmine inimene, kes raskusi tõstis, ka oma käsi pesi,» ütleb doktor Raj Gupta.

4. Sa võid saavutada paremaid tulemusi

Spordiklubi Daily Burn treeningute juht Amanda Murdock sõnab, et osadel juhtudel võid sa kodus treenimisel saavutada paremaid tulemusi kui jõusaalis käies. «Enamik inimesi arvab, et jõusaali treeningvarustus garanteerib automaaselt parema treeningu,» sõnab ta. Tegelikult keskendub jõusaali varustus enamasti ühtedele ja samadele lihasgruppidele. Ta soovitab kodus kombineerida varustusega harjutusi ja kasutada oma keharaskust.

5. Sa saad ennast võrrelda ainult iseendaga

Me kipume ennast ja oma tulemusi võrdlema teistega, kuigi tegelikult pole meil aimugi, kui palju aega on neil kulunud tulemuste saavutamiseks. Meie kõigi kehad on erinevad ja sellepärast peaksid sa keskenduma ainult iseendale. Kodus on see lihtsam. «Mulle meeldib mõte, et võrdlus röövib rõõmu. Ma olen isegi selles võrdlemise aspektis süüdi - kui näed kedagi, kes on väga tugev või kellel on ideaalne keha, hakkad endast halvasti mõtlema. See kõik võib mõjutada su treeninguid, muutes su vähem motiveerituks,» selgitab Murdock.