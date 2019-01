Sõbrapäeval kallima üllatamine teeb heameelt mõlemale

Julge olla silmapaistev!

FOTO: Foresta

Tandemhüpe – kõige lihtsam viis lennata!

Kõige lihtsam ja turvalisem moodus esimese langevarjuhüppe tegemiseks on tandemhüpe: sõidad Koigi lennuväljale, varsti astud lennukisse ja seiklus algab. Seetõttu on see just suurepärane kink nii sünnipäevadeks, poissmeeste- ja tüdrukuteõhtuteks ning miks mitte ka sõbrapäevaks.

Hüpet juhib algusest lõpuni Eesti Langevarjukeskuse tandem-instruktor ehk hüppajal jääb mõnusalt aega looduse ja vaadete nautimiseks. Paljud tugevas tööpinges inimesed on hüpates kogenud, kui lõõgastav on täielik keskendumine. Hüppe ajal on raske mõelda millelegi muule kui sellele, mida sa just nüüd pilvede all langevarjuga teed. Sa oled täiesti keskendunud ja samas lõõgastunud ning vaba.

Vahel on inimesed enne hüpet närvis ja vähe pole ka neid, keda tabavad vapruse värinad. Siis on oluline aru saada sellest, et kogu hüpe toimub kontrollitud tingimustes ja väga kogenud instruktori juhtimisel. Koolitusel jagatud rahulikud selgitused, kindlad sõnad ja lihtsad juhised taastavad kiiresti kindlustunde!

Tee oma sõbrale pimedas ja külmas veebruaris enneolematut lõõgastust ja elevust pakkuv kingitus ning registreeri ta Eesti Langevarjukeskuse kodulehel meeliülendavale hüppele! Hüppehooaeg hakkab aprillist kui lumi läinud ja temperatuurid + poolel!

FOTO: Eesti Langevarjukeskus

Beautiful Me kehasalongi rullmassaažiga näitad, et hoolid enda lähedasest

Kingi oma lähedasele või teile mõlemale tõhus rullmassaaž, mis tõstab keha immuunsust, taastab organismi ja lihaseid, viib kehast välja sinna seisma jäänud jääkained ning vähendab kõige sellega keha ümbermõõte.

Beautiful Me kehasalongides on võimalus protseduuril mõnuleda koos kaaslasega või nautida aega iseendale privaatsetes ühe masinaga tubades.

Privaatsus, kodune ja soe tunne ning tõestatud toimega rullmassaaž - see kõik on sinule mugavalt kättesaadav ja taskukohase hinnaga.

Kaheksa hubast ja privaatset Beautiful Me kehasalongi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Haapsalus ja Kuressaares pakuvad külastajele hubasust ja kodusoojust.