Olga Bešleisse on võimatu mitte armuda. Tema tekstid on teravad, kuid nostalgilised, vürtsitatud mingi omapärase vene huumoriga, mis on ühtaegu kurvameelne ja introvertne, kuid teisest küljest tähelepanelik ja soe. Olga räägib Sõbrannale antud eksklusiivintervjuus sellest, kuidas keefirimaniakk andis tõuke ta kirjandusteekonnale; kuidas FSB-agendi võib Moskvas Tinderist leida ning kuidas Venemaa inimesed alles õpivad armastama – ning kui raske on Venemaal tegelikult naine olla.