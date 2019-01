See meetod aitab sul rahuneda ja kurbust vähendada

Hea soe vann aitab kehal lõõgastuda ja muudab tujugi paremaks. Psühholoog doktor Steve Faulkner selgitab, et keha hakkab end kuumas vannis kaitsma: «Veresooned laienevad, et juhtida soojust välja ning see mõjutab ka vererõhku.» Stabiilne vererõhk ja lõõgastunud keha rahustavad ka mõistust. Uuringute kohaselt on regulaarsetel saunatajatel ja vannis kümblejatel väiksem risk südame- ja veresoonkonna haigustele, kirjutab TheSun.