Meeste - ja naistevahelised suhted pole alati lihtsate killast. Inimesed on paratamatult erinevad ja see võib aeg-ajalt suuremaid ning väiksemaid probleeme tekitada - teine inimene võib mõnikord ikka kohe päris närvi ajada! Uurisimegi Eesti naiste käest, millised on need asjad, mis neid meeste juures enim närvi ajavad.