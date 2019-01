Kuulsad paarid, kes kohtusid pimekohtingul

Prints Harry ja Meghan Markle

Meghani sõnul oli tema ainus küsimus pimekohtingu korraldajale: «kas see mees on tore?». Ka Harry tunnistas, et polnud varem Meghanist kuulnud ega teda telesaadetes näinud ning oli kohtudes meeldivalt üllatunud. Nad haarasid joogid ning kohtusid uuesti järgmisel päeval ning edasine on juba ajalugu.

Khloe Kardashian ja Tristan Thompson

Sõber küsis Khloe'lt, kas korvpallurid on tema tüüpi mehed. Naine ei teadnud täpselt, mis see tähendab, aga nõustus, et küllap vist. Pimekohtingu korraldas nende ühine sõber korvpallur Brandon Jennings. Naisel polnud aega kohtingukaaslase kohta midagi uurida, sest teda varitseti pimekohtinguga ootamatult.

Salma Hayek and Francois-Henri Pinault