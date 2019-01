Viis toitu, millest talvisel ajal D-vitamiini ammutada

Tuunikala soolvees. Soodne tuunikala on samuti hea D-vitamiini pakkuja. Nagu lõhegi, on ka tuunikala valgurikas ning selles on põletikke vähendavad oomega-3-rasvhappeid, B-vitamiine, fosforit ja seleeni.

Maitake-seen. Haruldane Jaapani «tantsuseen» maitake on väga erilise välimusega ja ja kuna seda igast poest ei leia, on see pigem delikatess. Väidetavalt löödi selle seene leidmisel vanasti rõõmutantsu, sest see on ülikasulik, aga esineb looduses harva. Maitake-seenel on vähkennetav ja immuunsüsteemi toetav toime ning see on suurepärane D-vitamiini allikas.