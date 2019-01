5 tervisliku toitumise reeglit, mida tegelikult ei pea järgima

Õhtusel ajal söömine ei muuda sind paksuks seni, kuni teed toidu osas õigeid valikuid. Toitumisnõustaja Jamie Mast selgitab: «Kalorid on kalorid. Kui sa sööd päeva jooksul ära rohkem kaloreid, kui ära põletad, võtad kaalus juurde olenemata sellest, mis kell sa sööd.» Oluline on jälgida, mida sa sööd, kui palju sa sööd ja kui palju trenni teed.

See punkt sarnaneb eelmisega. Seni kuni sööd õigeid asju õigetes kogustes, pole vahet, kui tihti sööd. On tehtud uuringuid, mis näitavad, et inimesed, kes söövad päeva jooksul kuus väiksemat portsjonit, söövad suurema tõenäosusega sisse rohkem kaloreid.