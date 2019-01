Aleksandr Popov: jabur tõestus ühest argiõhtust, kui katastroofiliselt võiks lõppeda tulekahju Tallinna kaubanduskeskuses

Satttusin möödunud nädala viimase päeva sumedal õhtupoolikul koduaguli ühte suuremasse vaatamisväärsusesse – linnaosanimelisse kaubanduskeskusesse (kuigi õigem oleks vast öelda, et multifunktsionaalsesse vabaaja veetmise multipleksi, mille üheks vaatamisväärsuseks on muu hulgas ka tegevuse lõpetanud lastekohviku tondiloss). Iseenesest ei midagi erakordset. Nädalalõpuõhtu kaubandusmekas veetmine on töönädala üleelanuile sama, mis HD Taneli uus video tiinekatele. Aga sedapuhku läks niimoodi, et asjaolude kokkulangemise tulemusel olin ma poodlemistivoli umbses üsas ajal, mil endast otsustas märku anda potentsiaalsele tulekahjule viitav häirekellade süsteem, kirjutab meie kolumnist Aleksandr Popov, küsides: «Kellele lüüakse häirekella?».