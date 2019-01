Iluihaleja teab: ilu otsimine muudab asjad põnevaks

Karl Joonas Alamaa iseloomustab ennast kui iluihalejat. «Mulle väga meeldib selle sõna kõla ning mu uskumus on, et peaaegu kõigest on võimalik leida ilu,» sõnab noor moelooja sissejuhatuseks. «See ei pea olema esmapilgul nähtav, aga selle otsimine muudab asjad põnevaks.»

Inspiratsiooni ammutamisega noormehel probleeme ei ole. «Ma panen silmad kinni ja ehk minuti aja pärast on mul väga selge idee, mida ma teha tahan,» räägib ta. Tavaliselt viib üks idee teiseni ja teadlik inspiratsiooni ammutamine on pigem harv nähtus.

Riietumise puhul usub Alamaa, et isikupära on kõige alus ja ka eestlased võiksid olla julgemad katsetama. Küll aga ei pea isikupära tähendama ekstsentrismi. Noore moelooja sõnul tuleks riideid valida hoolega ja vaadata, mis sulle sobib. «Oluline on enesekindlusega kanda seda, mis teeb sinust sinu,» ütleb ta kuldsed sõnad. Karl Joonase sõnul on hea väljanägemiseks vaja vaid hoolt, lihtsust ja isikupärast nüanssi, üle mõeldes läheb kõik segamini.