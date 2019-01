6 põhjust, miks partner sind otsaesisele suudleb

1. Teie vahel on tähendusrikas side

Suudlus otsaesisele on hoopis midagi muud kui kirglik keelesuudlus magamistoas. «Kui suudlus huultele kõneleb seksuaalsest atraktiivsusest, siis suudlus otsaesisele räägib emotsionaalsest lähedusest,» selgitab Steinberg. Samal põhjusel võib sind otsaesisele suudelda ka su ema või vanaema.

2. Su mõtted ja ideed on tema jaoks olulised

On teaduslikult tõestatud, miks suudlus otsaesisele tekitab meis sooja tunde. Huulte soojus ja surve otsmikul vabastavad ajus kemikaalid, mis loovad rõõmu- ja heaolutunnet. See tähendab, et partner suudleks justkui su mõtteid ja ideid.

3. Teie vahel on enamat kui lihtsalt seks

Pole oluline, kas tegemist on partneriga, kellega oled juba pikalt koos olnud või täiesti uue silmarõõmuga, suudlus otsaesisele näitab, et nad ei ole sinuga koos ainult su keha kasutamise eesmärgil. «Suudlus otsaesisele näitab, et nad ei näe sind pelgalt kui seksobjekti,» sõnab Steinberg. See on kaastundlik ja mitteseksuaalne viis näidata sulle oma kiindumust ja austust.

4. Su partner ootab samuti kiindumusavaldusi

«Partnerid teevad sageli asju, mida nad tahavad, et ka nendega tehtaks,» sõnab Steinberg. Kui su kaaslane käitub väga armsalt ja jagab lahkesti suudlusi otsmikule, loodab ta tõenäoliselt samasuguseid kiindumusavaldusi ka sinult.

5. Seksuaalne tõmme võib olla vaibumas

Kui su partner suudleb sind ainult otsaesisele, võib see olla märk, et seksuaalne huvi suhtes hakkab vaibuma. Küll aga tuleb siin olla tähelepanelik kogu käitumise osas. Steinberg soovitab ebakindluse puhul partnerit huultele suudelda ja vaadata, mis edasi saab.

Kui partner tõmbub eemale või tundub kõhklev, on aeg vestelda. Kui sind suudleb otsaesisele silmarõõm pärast üheöösuhet, võib see olla märk, et tal oli küll tore, aga ta ei oota sellelt suhtelt rohkemat.

6. Su partner on õnnelik, et su leidis

Kui seksuaalne keemia teie vahel on alles ja ka muidu on suhtes kõik hästi, tähendab suudlus otsaesisele lihtsalt seda, et su partner on õnnelik, et sa olemas oled. «Õnnelikus suhtes olemine on suur saavutus ja inimesed on uhked ning tahavad seda näidata,» sõnab Steinberg.