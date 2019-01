Õpetus, kuidas kodus suhkrupastaga depileerida

Suhkrupastaga depleerimine sarnaneb vahatamisele, sest kui seda õigesti teha, tõmbad karva koos juurega välja. Kuna pasta ei jää naha külge, on see vahatamisest veidi valutum. Alloleva Live About retsepti järgi saad teha kas geeli või pastat. Pasta on paksem, sellega saad kätte ka lühemad karvad ning selle eemaldamiseks kasutad oma käsi. Geeli kasutamine on aga lihtsam, kuid selleks peavad karvad olema pikemad ning eemaldamiseks on lisaks vaja kangaribasid. Õige konsistentsi saavutamiseks võid õige pisut vett lisada.

Vaja läheb:

400 g valget roosuhkrut

60 g sidrunimahla

60 g vett

Sobiva koguse sidrunimahla saad umbes kahest sidrunist. Kurna see ära, et mahla sisse ei jääks viljaliha tükke ja seemneid. Sidrunimahla asemel võid kasutada ka sidrunimahla kontsentraati.

Sega koostisosad paksupõhjalisel pannil mõõduka kuumuse juures kokku. Sega pidevalt, et see põhjas kokku ei tõmbuks. Kui pannipõhi on liiga õhuke, võib temperatuur kõikuda ning suhkur üle kuumeneda, mille tõttu võib pasta kas liiga kiiresti küpseda või kõrbema minna.

Kui segu tõuseb keema, keera kuumust vähemnaks ja lase sel 25 minutit madalal kuumusel podiseda. Võta pasta tegemiseks aega, kiirustada ei ole mõtet. Kui segu ei ole saanud piisavalt keeda, on see liiga kleepuv ning sellega on raske karvu eemaldada.

Jälgi keemise ajal segu. See peaks aja jooksul tasapisi tumedamaks minema. Valmis suhkrupasta on tumeda merevaigu värvi. Kui pasta on valmis, lase sel 10 minutit jahtuda ning seejärel tõsta see suletavasse anumasse, et see liiga kleepuvaks ei läheks.

Kasuta depileerimiseks toasooja pastat või geeli, mida saad mikrolaineahjus soojendada. Kui sinu segu tuli liiga kõva, lisa sellele enne mikrolaineahjus soojendamist veidi vett. Sega ja jahuta enne kasutamist.

Kuidas suhkrupastat kasutada?

Depileerimiseks peab nahk olema täiesti puhas ja kreemitamata. Naha puhastamiseks sobib kõige paremini spetsiaalne vahatamiseelne nahapuhastusvahend, mis kaitseb seda ärrituse eest.

Enne pasta kasutamist kanna nahale pisut beebipuudrit või tärklist ja hõõru see väga õhukese kihina nahal laiali. Kui puudrit panna liiga palju, takistab see karvade eemaldamist.

Võta pihuga sooja ja pehmet suhkrupastat (kehale rohkem, näole korraga vähem). Pea meeles, et see on väga kleepuv (eriti kui õues on niiske ilm), soovitatav on kasutada kummikindaid. Veereta pastast õrnalt käte vahel pallike ja tõmba see surudes nahale laiali karvadega vastupidises suunas. Õige tehnika nõuab harjumist ja see ei pruugi kohe esimeste kordadega välja tulla.

Karvade eemaldamiseks võta pasta äärest kinni ja tõmba see järsu liigutusega oma karvade kasvamise suunas nahalt lahti. Jälgi, et sa ei tõmbaks kätt otse üles, vaid et see oleks suunatud teisele poole.

Kui suhkur ei tule naha küljest lahti, suru väike ports pastat selle vastu ning korda eemaldamise liigutust. Korda karvade väljatõmbamist seni, kuni nahk tundub sile. Üht peotäit pastat saad paar korda uuesti palliks veeretada ja nahale kanda. Kui mõned karvad jäid nahale turritama, saad selle peale uuesti pastat panna ja eemaldamist korrata. Sellegipoolest ei tasu seda liiga palju teha, et mitte nahka ärritada. Kui tundub, et pasta on liiga kleepuv või ei eemalda karvu, siis viska see minema.

Suhkrupastaga saab edukalt karvu eemaldada nii jalgadelt, kätelt kui bikiinipiirkonnalt. Ära proovi oma kulme pastaga korrigeerida, kui sul ei ole tehnika veel käpas.

Pärast karvade eemaldamist pese nahk puhtaks nagu tavaliselt. Punetuse ja ärrituse leevendamiseks võid kasutada vahatamisjärgset nahahooldusvahendit. Kuna käed kannavad palju mustust, väldi vähemalt ühe ööpäevajooksul oma värskelt sileda naha puudutamist.