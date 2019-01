Psühholoog Kätlin Konstabel: topeltstandardid suhtes võivad viia emotsionaalse väärkohtlemiseni

Ühe poole heaolu, vajadused ja soovid on suhtes tähtsamad kui teise omad. Üks inimene võib tegutseda nii, teine aga samamoodi ei tohi. Ühel on terve rida kohustusi, teisel ei ole ühtegi. Üks võib väljendada kõiki oma tundeid palju tahab, teine olgu stabiilne. Topeltstandardid paarisuhtes on sagedasemad, kui meile arvata meeldib – ja kui neid on väikestes kogustes, pole me neist ka teadlikud. Ometi võivad nad kroonilisena muuta paarisuhte tõeliselt toksiliseks, nii et saame rääkida juba emotsionaalsest väärkohtlemisest.