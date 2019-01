SÕBRANNA EKSKLUSIIV: deidisait paljastas, millistest tähemärkidest inimesed on kõige altimad petma

Victoria Milan on üks maailma kõige suurimaid veebiplatvorme, mis on sihitud afääre otsivatele inimestele. VM paljastas eksklusiivselt Sõbranna toimetusele, milliste tähemärkide esindajad on kõige altimad petma. Victoria Milani veebilehel on rohkem kui kuus miljonit aktiivset kasutajat, seega andmestik on küllaltki lai.