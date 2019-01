5 põhjust, miks vees treenimine sinu tervisele hea on

Treeningud vees aitavad oma keha tundma õppida, venitada ning abivahendeid kasutades treenida ilma keha liigselt piitsutamata. Veel on lõõgastav, rahustav ning samas ergutav mõju meie kehale. Tallink Spa & Conference Hotelis treeninguid andev Kadi Valgma kinnitab, et näiteks vesiaeroobikasse on oodatud kõik hoolimata east või senisest trennikogemusest. Piiranguid ei ole ka terviseseisundist lähtuvalt – vesi mõjub toonust tõstvalt nii rasedatele, krooniliste haiguste puhul kui vanemaealistele. Appi saab võtta alati abivahendid, mis aitavad toime tulla omas rütmis treenides ning toovad treeningutesse särtsu.

Treeningud vees aitavad parandada tasakaalu tunnetust ja kehahoiakut

Tõepoolest, vees treenida on kohati lihtsam. Vesi kannab meid. Samas on seal oma spetsiifika ja harjutused, vees treenimine on midagi muud kui tavaline treening. Vees treenides õpime tundma oma keha teistmoodi, sest lihased, mida harjutuste tegemisel kasutame, on kohati ka teised. Paraneb tasakaal, kehahoiak, tunnetus ja teadmine oma võimekusest.

Vees treenimine pakub leevendust mitmete krooniliste haiguste puhul

Vees treenimine ei ole keelatud praktiliselt kellelegi – pigem vastupidi. Mitmete krooniliste haiguste – näiteks liigesehaiguste puhul – on vees treenimisel hoopis leevendav mõju. Loomulikult tuleb silmas pidada, millises rütmis, kui intensiivselt ning milliseid harjutusi vees mõistlik teha on, kuid rõõmu ja leevendust pakub vesi alati. Appi saab võtta ka abivahendid – näiteks nuudlid, hantlid -, mis aitavad harjutusi sooritada.

Vesi pakub võimalust olla aktiivne igas eas

Vees treenimine sobib kõigile – nii krooniliste haiguste puhul, eakamatele kui rasedatele. Vesi leevendab vaevusi, samas ei lase kehale liiga teha, end ära põrutada ega üle pingutada.

Rasedatele on lubatud vesivõimlemine kuni sünnituseni – võimlemisharjutused vees arendavad kõiki lihaseid, paraneb liigeste liikuvus, reguleerub südametegevus ja hingamiselundite töö, samuti paraneb loote toitainete ja hapnikuga varustatus.

Vees viibimine aitab kehal lõõgastuda, sel on samuti ergutav mõju

Treeningud vees ei kurna keha liigselt, sest vees on meil lihtsam harjutusi teha ning keha liigutada. Samas on treening ise intensiivsem ka lihtsamate harjutuste korral. Vaheldumisi harjutusi tehes ning end lõdvestades aitame kehal lõõgastuda, samas ergutame verevarustust, paraneb liigeste tegevus ning üldine keha toonus.

Ning mis kõige olulisem – treening vees on lõbus, seda nii üksi kui suurema seltskonnaga