6 salakavalat abieluprobleemi, mida ei tohiks ignoreerida

1. Sa oled enne partneriga kohtumist või tema juuresolekul ärevil

Suhtest tingitud stress võib sind mõjutada mitmel moel. Sagedased peavalud, kõhuvalud ja unehäired on üpris tavalised nähtused. «Kui tunned, et need sümptomid tõusevad esile partneriga koos olles või tema läheduses, võib see olla märk, et suhtes on midagi valesti,» sõnab pere- ja abieluterapeut Jennifer Chappell Marsh. Mõnikord ei pruugi me sellest ise aru saada, aga meie kehad ütlevad meile, et midagi on valesti.

2. Sa tunned ennast üksikuna isegi partneriga koos olles

Igas suhtes on halvemaid päevi, kus me tunneme ennast üksikutena, aga kui koged neid tundeid ja üksindust pigem rohkem kui vähem, on aeg mõtlema hakata, miks sul sellised tunded on. «See on märk, et sa kas ei ava ennast partnerile või lükatakse tagasi sinu katse avatud olla. Üksindustunne on märk, et olete teineteisest kas füüsiliselt või vaimselt kaugenenud. Tuleb aktiivselt tegutseda, enne kui lõhe teie vahel suuremaks läheb,» paneb Marsh südamele.

3. Te ei oska konflikte lahendada

Konflikt on iga suhte normaalne osa. Heas suhtes osatakse probleeme lahendada teineteist austades ja rahulikult rääkides. Paarid, kes ei oska konflikte rahulikult lahendada, lõpetavad üksteise peale karjudes või otsustavad probleeme ignoreerida. «Suur tülitsemine on probleem, kuid samuti on ka konflikti puudumine. Järjekindel konflikti vältimine võib olla märk sellest, et üks partneritest ei ole piisavalt enesekindel, et probleemidest rääkida. Väikeste konfliktide vältimine viib aga suurte probleemide ja üksteisest kaugenemiseni. See on üks peamiseid põhjuseid, miks paarid saavad küll läbi, aga ei tunne intiimset sidet,» selgitab Marsh.

4. Rahast rääkimine viib alati tülini

Paljudel juhtudel on paaridel erinev suhtumine rahasse. Küll on üks suurem kulutaja ja teine tahab säästa, või pooldab üks kaaslastest ühist pangakontot ja teine tahab hoida rahaasjad eraldi. «Rahaprobleemid abielus on tavaline nähtus. Tegemist võib olla partneritega, kes ei saa üldse rahateemadel räägitud, kes ei jõua kulutuste osas üksmeelele või kes kasutavad üksteise suhtes raha ebaausalt. Raha on alati üks peamisi põhjuseid, miks abielu lahutatakse. Ometi ei otsi paarid peaaegu kunagi nõustamist,» räägib terapeut Kurt Smith.

5. Su partner teeb sinu kulul nalja

Senikaua kuni mõlemad paarilised on naljaga nõus, on väike tögamine suhtes lõbus. Kui sulle aga tundub, et partner teeb sinu kulul liialt teravat nalja või teeb sulle märkustega haiget, võib see su enesehinnangule väga kehvasti mõjuda. Pere- ja abieluterapeut Spencer Northey sõnab, et muster, kus teise üle visatakse pidevalt nalja või tehakse partnerit maha, võib olla märk austuse puudumisest või võimu ebaühtlasest jaotusest suhtes. «See võib põhjustada vimma ja põlgust, mis saavad suhtele saatuslikuks,» selgitab ta.

6. Otsuste tegemine on sinu jaoks väga keeruline