«Vanglakolumnist» Ronja: teisel pikaajalisel kohtumisel trügis uudishimulik narkokoer minuga kaasa

Pildil on Peruu narkokoer. Foto on illustratiivne.

Vanglas on lugu lihtne. Kui keegi keerab mingi jama kokku, kannavad karistust kõik selle sektori kinnipeetavad seni, kuniks süüdlane on leitud. Praegu on sektor, kus minu peiks istub, suletud. See tähendab, et helistada saab korra päevas, kui sedagi.