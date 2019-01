Igal asjal, elus või elutul, on hing. Palju räägin oma lugudes hingest, meelest, kehast ja energiakeskustest. Mis on keha, me teame. Ilmselt on ka pilt selgem selles osas, mis on tšakrad. Meelest olen samuti kirjutanud. Hinge kontseptsioonist ei ole veel juttu olnud.