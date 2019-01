Koolipsühholoog paneb südamele: kurnatus võib ka laste puhul viia läbipõlemiseni

Hoolimata pikast jõulupuhkusest kogevad paljud lapsed keset talve suurt vaimset ja füüsilist väsimust. Küllap on see tunne tuttav ka täiskasvanutele, et mõnel hetkel on töö ja koduse eluga seotud koormus liiga suur ning tekib väljakannatamatu vajadus puhkamise järele. Lapsedki võivad kogeda liiga suure koormuse ja liiga vähese puhkamise tõttu kurnatust, mis võib viia läbipõlemiseni.

Praegu on paras aeg mõelda sellele, kuidas toetada oma lapse oskust end parajalt pingutada ja puhata. Lastel on vaja juba varasest east alates koguda enda mõistmise ja enda hoidmise tarkust. Selline tarkus aitab tal nii lasteaias kui ka koolis ette tuleva koormuse ja stressiga toime tulla. Kui lapse stressikindlus suureneb, on ta täiskasvanuna tulevikus suuteline end paremini läbipõlemise eest kaitsma. Laps peaks juba väiksena õppima seda, et elus on oluliseks tasakaal tegevuse ja tegevusetuse vahel, et temast ei kasvaks üle töötav, end piitsutav täiskasvanu, kes võib liigse pingutuse tõttu läbi põleda.

Kuigi tundub, et lapse päev peaks olema asjalikuks planeeritud, on tegelikult hädavajalik jätta tema päeva rahulikku niisama olemise aega. Lapse ja ka täiskasvanu elus ei pea olema korraga liiga palju asju teoksil. Kiire elu tundub küll peibutav, sest sellega kaasneb justkui suurem edu, kuid tegelikkuses aitab aeglane elu süveneda ning lapsel jätkub jõudu pikemaks ajaks.

Liiga pikalt stressirohkes olukorras viibides võib juhtuda see, et lapsel ei ole enam aega vajalikeks puhkepausideks. Neid pause on aga vaja, et ta saaks päeva jooksul kogetud muljeid enda sees selgemaks mõelda ja suudaks kas lasteaias, koolis, huviringis või trennis saadud uusi teadmisi paremini omandada.