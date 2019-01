Naine valmistab erilistele lastele ainulaadseid nukke

Üks Inglismaalt pärit naine märkas seda, et laste mänguasjad inimeste mitmekesisusega sammu pidada ei suuda. Seetõttu hakkas ta ise valmistama nukke - just sellistele lastele, kellel on poes müüdavate toodetega ennast raskem samastada.

Amy Jandrisevits valmistab lastele nukke, mis sarnanevad neile endile. Amy arvates tuleb lastele õpetada, et «normaalne» olemiseks ei pea välja nägema nagu poes müüdav nukk. Inimesed on erinevad, seda nii iseloomult kui ka välimuselt, ning see on täiesti loomulik.