Mida teha, et lokid kohe välja ei vajuks?

Enne kui lokitamisest igaveseks loobud, proovi korra veel, kasutades neid Pure Wow nippe lokkide hoidmiseks.

Valmista juuksed õigesti ette. Üks põhjus, miks lokid ei taha hästi juustesse jääda on see, et juuksed on liiga siidsiledad. Selleks, et need paremini haarduksid, tuleb juustesse kanda enne föönitamist juuksevahtu ja kuumakaitset.

Kasuta lokitange, mis on ühtlase kuumusega. Kuigi ühtelt poolt on oluline lokitangide suurus (tänu väiksema rauaga tangidele püsivad lokid paremini), on oluline ka lokitangide soojusvõimsus. Ühtlase kuumuse tagavad kõige paremini keraamilised plaanid ja digitaalselt reguleeritav kuumussüsteem. Paksemate juuste puhul saab kasutada kõrgemat kuumust. Keskmiste ja õhukeste juuste puhul peaga aga kuumus kindlasti alla 185 kraadi jääma, et see juukseid tugevalt ei kahjustaks.

Kasuta juukselõkse. Kui eelmised nipid on juba kasutuses, kuid lokid ei taha siiski püsida, on soovitatav iga lokk pärast keeramist vähemalt senikauaks klambriga kinni panna, kuni juuksed ära jahtuvad. Kui lased loki tangide vahelt välja, keera see näppude vahel uuesti sõõriks kokku ja pane klambriga peanaha lähedale kinni. Kui kõik juuksed on jahtunud, lase klambrid lahti.