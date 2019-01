Oluline asi, mida kõik lapsevanemad peaksid omavahel arutama

Tõenäoliselt on teil mõlemal kindlad uskumused ja moraal, mida soovite oma järelkasvule edasi anda. Siin on lihtne harjutus, mis aitab teil välja selgitada, mida väärtustate pere puhul enim.

See on lihtne harjutus, aga ütleb palju asjade kohta, mis sulle olulised on, näiteks ühine kvaliteetaeg ja vastutuse võtmine.