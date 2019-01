Noor naine tööeluga kohanemisest: iga päev nutan ja ei taha tööle minna

«Käisin proovipäeval ja selgus, et see töö üldse ei sobi mulle – mul tekkis automaatselt mingi vastik tunne ja ma teadsin kohe, et ma ei taha seda tööd. Ma olin endast väljas, ma nutsin lakkamatult, et mis edasi saab. Söögiisu oli kadunud ja muutusin täitsa nõrgaks, kuna kartsin, et ei leia nii pea uut tööd endale.

Elukaaslane ja ema arvasid, et ma ei pea seda tööpakkumist vastu võtma, kui see mulle üldse ei sobi. Ema ütles, et me saame hakkame ja et ma ei muretseks. Tänu nende toetusele suutsin maha rahuneda ja sain rahulikult edasi elada.

Paari kuu möödudes ei olnud ma uut tööd leidnud ja otsustasin kodu lähedale tööle minna, kuigi selle töökoha kohta olin palju negatiivset kuulnud, otsustasin siiski proovida. Sain sinna tööle ja nüüdseks olen seal peaaegu kuu töötanud ja jälle sama probleem, mulle üldse ei meeldi seal, ma olen totaalses masenduses, sest ma ei taha seal üldse olla, iga päev tööle minnes tuleb vägisi nutt peale – isegi seda kirja kirjutades pisarad lihtsalt voolavad. Ma ei suuda ennast vaos hoida, olen nii emotsionaalseks muutunud, et see ei lase enam elada, iga asja peale tuleb nutt peale. Ma ei julge enam emale öelda, et mulle jälle see töökoht ei sobi.

Sellest siis tekkiski küsimus, et kas see on normaalne? Ma ei saa ise ka enam aru, kas mul on hirm töö tegemise ees või tõesti mulle ei sobi see töökoht? Ma ei oska enam mida teha, iga päev vaatan töökuulutusi ja otsin, et äkki leian midagi paremat. Nii raske on olla, kui igapäev ärkan ja mõeldes selle töö peale, ma lihtsalt nutan ja ei suuda midagi teha. Öösiti näen ma unes ka, et teen tööd, siis ärkan selle peale üles ja see väsitab mind veel rohkem.

Kõige hullem selle asja juures ongi see, et ma ei suuda ISE otsustada, mida ma tegema peaksin. Kui elukaaslane ütleb, et ma ära tuleksin, siis ma ei julge. Mõned tuttavad ütlevad, et ma ei saa ju ära tulla, kui pole uut tööd leidnud. See kõik väsitab mind vaimselt. Ma tahan nii väga ära tulla, aga hirm on suurem, et mis saab edasi. Mis oleks sellises olukorras kõige õigem tegu?»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Meelike Saarna: