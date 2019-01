Jälle need reeglid! Põhjus, miks Meghan Markle enam iseseisvalt autouksi ei tohi sulgeda

Paar kuud tagasi kihas internet uudisest, et Meghan Markle olevat ise enda järelt autouksi sulgenud. See ei tundu küll suur asi, aga inimesed võtsid seda kui signaali, et hertsoginna on südames endiselt lihtne naisterahvas.

Nüüd, pärast prints Philipi autoõnnetust, on asjalood muutunud. The Suni andmetel on kuningliku pere turvatöötajad selge sõnaga öelnud, et enda järelt autouste sulgemine on keelatud.

Põhjus peitub samas loogikas, miks kuningliku pere liikmed tihti turvavööd ei kanna – oluline on jätta võimalus kiiresti lahkuda. Allikas kommenteeris, et kuigi autoukse sulgemine võib tunduda väike asi, võib see palju muuta. «Jumal hoidku, kui midagi peaks kuninglikule üritusele saabudes valesti minema. Turvatöötajad peavad suutma kuningliku pere liikmed sekundite jooksul tagasi autosse toimetada, kui selleks vajadus peaks tekkima,» selgitas ta.