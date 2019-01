Lugeja küsib: mis juhtub, kui pakasega märja peaga välja minna?

«Üks loogilisemaid põhjuseid, miks kanda mütsi, on loomulikult see, et mütsiga on oluliselt soojem kui mütsita. Kuna inimese aju koosneb ligikaudu 80 protsenti veest, on selge, et talvel märja peaga ja ilma mütsita õues viibimine ajule hästi ei mõju. Pead varustavad verega paljud suured veresooned, mida külmetamine ahendab. Selle tulemusena väheneb verevool, mis omakorda võib tekitada peavalu. Kuna peas on väga palju pindmisi närve, mis üldse külma ei talu, on suur oht saada krooniline peavalu või närvipõletik. Kui pea või kukal saavad külma ehk rahvakeeles «kui tuul tõmbab läbi», võivad tekkida ka lihasvalud kukla-, kaela- ja õlapiirkondades. Mütsi kandmine kaitseb otseselt ka kõrvapõletiku eest, kuna kõrvad on samuti külmale väga tundlikud. Ennekõike aga muutub organism külmetades kõiksugustele viirustele vastuvõtlikumaks, sest nõrgeneb keha immuunsüsteem. Näiteks kui käed-jalad saavad külma, ahenevad veresooned ja see halvendab ülemiste hingamisteede verevarustust. Ninas muutub aeglasemaks ripsepiteel ehk ninakarvakeste liikumine ning selle tõttu saavad viirused ja bakterid ka kergemini organismi tungida, paljuneda ja põletikku tekitada, mille tagajärjeks võivad olla nohu, köha ja kurguvalu. Immuunsüsteemi nõrgenemist külmetuse tõttu on püütud selgitada ka sellega, et ahenenud veresoontes muutub verevool aeglasemaks, mille tagajärjel väheneb valgete vereliblede arvukus ja toimekiirus. Valgete vereliblede roll on aga kaitsta meie organismi erinevate viiruste ja muude haigustekitajate vastu. Tõenäosus märja palja peaga mõne minuti jooksul väljas viibides ajukelmepõletikku saada, on üsna väike, kuna selleks peaks olema organism eelnevalt juba nakatunud vastava haigustekitajaga. Küll aga on tõenäosus suurem haigestuda tavapärasematesse hingamisteede viirushaigustesse või saada kaela- ja kuklapiirkonna närvipõletik.