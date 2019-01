«Naistejutud». Suur ja müstiline O! Lükkame ümber naiste orgasme ümbritsevad müüdid

Miks on üldse vaja naiste orgasmidest rääkida? Miks on naiste seksuaalsus oluline? «Pall on naiste väravas, sa saad seda, millega sa lepid,» usub Kristina Herodes.

Arutame ka, miks just 30-aastaseks saades paljudel naistel seksis kvalitatiivne hüpe paremuse peale toimub. Miks see nii on? Mida on üldse vaja, et orgasm oleks tõeliselt peadpööritav? Mida aga teha, kui üldse ei saa orgasmi - või kui orgasmi on võimalik saavutada ainult üksi olles?