Videotõestus: Meghan Markle püüab iga hinna eest oma beebikõhtu esile tuua

Daily Mail pani kokku video, milles on näha, kuidas Meghan Markle erinevatel üritusel oma ettepoole tungivat kõhtu meelsasti näitab.

Stilist Lucas Armitage’i sõnul eelistab hertsoginna rasedate rõivaste asemel liibuva lõikega disainerrõivaid, mis tema kõhu eriti hästi esile toovad. Eriti meeldivad talle kleidid ja jakid või mantlid, mis on eest lahti.

Nagu allolevalt videolt näha, on Meghanil kombeks käega hõlmad eemale lükata, et fotograafid kindlasti tema paisuvat kõhukest tabaksid ja see riiete alla varjule ei jääks.