Kaks võimalust, kuidas külmutatud krevette üles sulatada

Neil, kes oskavad oma toidukordi ette planeerida, on lihtne krevetid ööks sügavkülmikust välja võtta ja panna külmkappi, kus need söögivalmistamise ajaks kenasti üles sulavad, kirjutab Mashed.

Kuna krevetid küpsevad väga kiiresti ja lähevad üleküpsemisel kummiseks, on väga oluline, et need oleks enne toiduvalmistamist ühtlaselt ja läbini üles sulanud.