Kelle jalas on püksid?

Kes eales pükskostüümi kandnud, teab, kui vägev enesekindluse võimendaja see on. Justkui rõivamaagia – sa muutud korraga nähtavaks ka kõige seksistlikumatele isastele. Su sõnad muutuvad kohe kaks korda kaalukamaks. Suva-püksid nii ei mõju, just hästi istuv ülikond rühika daami seljas on tõeline powersuit.