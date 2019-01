Jüri Kolk: ärge demoniseerige Excelit!

Leidsin, et see töö tuleb lihtsamaks teha. Ehitasin lõpuks oma vabast ajast (paar korda kobisin voodistki välja, sest ideedega teisiti ei saa) üpris keeruka Exceli tabeli, mille abil said arvutused tehtud mitu korda kiiremini. Ja eksimine muutus põhimõtteliselt võimatuks. Ega ma selle nimel ei pingutanud ka. Igatahes kasutati tabelit pärast minu lahkumist aastaid. Oleks see funktsionaalsus tarkvarafirmalt programmina sisse ostetud, siis... Noh, mis sellest ikka.