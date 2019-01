Tahad alustada raha säästmisega? Vasta esmalt neile küsimustele

Raha kogumiseks ei pea ilmtingimata olema kindlat eesmärki, kuid selle olemasolul on motivatsioon tõenäoliselt suurem. Eesmärgi püstitamine aitab sul mõista, et oma unistuste poole püüdlemine nõuab aega ja tööd. Tea, et mida varem säästmisega alustad, seda kiiremini oma eesmärgi täidad!

Juhul kui sa säästad igal kuul kindla summa, siis on järjepidevus väga oluline. Arvuta välja, kui palju sa saad raha kõrvale panna, ilma et see mõjutaks sinu toimetulekut. Kui on midagi sellist, mis sinu järjepidevat säästmist ohustab, siis ürita see kõrvaldada.